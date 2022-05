Berlusconi a Napoli: “Come nel 1994, ho la responsabilità di essere ancora in campo per garantire benessere e libertà all’Italia” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questo conflitto. Se dovessimo inviare armi, sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Napoli, dopo aver pranzato con la compagna Marta Fascina in un ristorante a Marechiaro. L’ex presidente L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io dico che inviare armi significacobelligeranti,anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questo conflitto. Se dovessimo inviare armi, sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio, dopo aver pranzato con la compagna Marta Fascina in un ristorante a Marechiaro. L’ex presidente L'articolo proviene da Inews24.it.

