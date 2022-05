Ultime Notizie – Burioni: “Mascherine non sono inutili, scienza lo prova” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le Mascherine ora non sono inutili”. A lanciare il messaggio è il virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che, dopo l’allentamento delle regole che ha reso questa protezione non più obbligatoria in diversi luoghi chiusi, affronta il tema dell’utilità oggettiva delle Mascherine nel prevenire il contagio. “Questo dato non può essere dedotto da grossolani paragoni con l’estero, perché la diffusione di una malattia infettiva è un fenomeno molto complesso che non può essere banalizzato con ragionamenti da bar”, spiega in un intervento pubblicato oggi su ‘la Repubblica’. L’efficacia delle Mascherine “deve essere valutata con studi scientifici condotti in maniera rigorosa. Questi studi rigorosi non lasciano adito a dubbi. Le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “Leora non”. A lanciare il messaggio è il virologo Roberto, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che, dopo l’allentamento delle regole che ha reso questa protezione non più obbligatoria in diversi luoghi chiusi, affronta il tema dell’utilità oggettiva dellenel prevenire il contagio. “Questo dato non può essere dedotto da grossolani paragoni con l’estero, perché la diffusione di una malattia infettiva è un fenomeno molto complesso che non può essere banalizzato con ragionamenti da bar”, spiega in un intervento pubblicato oggi su ‘la Repubblica’. L’efficacia delle“deve essere valutata con studi scientifici condotti in maniera rigorosa. Questi studi rigorosi non lasciano adito a dubbi. Le ...

