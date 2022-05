Stefania Craxi, ora imita papà Bettino. Terremoto alla Esteri: rivolta anti-Usa, nuova Sigonella? (Di giovedì 19 maggio 2022) Che i Cinque Stelle non abbiano più la presidenza della Commissione Esteri del Senato è una buona notizia, e tutto sommato una prova di maturità e responsabilità da parte della maggioranza che ha affossato nelle urne la candidatura di Ettore Licheri. Certo, quest' ultimo non è un filoputiniano enfatico come Vito Petrocelli, il presidente uscente, ma in questo momento non si poteva affidare una Commissione centrale all'esponente di un partito che ha una posizione a dir poco ambigua sulle nostre storiche alleanze. Perché, nel caso del movimento di Grillo, soprattutto nell'ala che fa riferimento a Conte, di questo si tratta: contestare a Draghi di non avere un mandato politico nel rifornire di armi la resistenza ucraina, e distinguere come l'azzeccarbugli manzoniano fra armi offensive e armi difensive, non fa parte di una normale dialettica politica ma finisce per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Che i Cinque Stelle non abbiano più la presidenza della Commissionedel Senato è una buona notizia, e tutto sommato una prova di maturità e responsabilità da parte della maggioranza che ha affossato nelle urne la candidatura di Ettore Licheri. Certo, quest' ultimo non è un filoputiniano enfatico come Vito Petrocelli, il presidente uscente, ma in questo momento non si poteva affidare una Commissione centrale all'esponente di un partito che ha una posizione a dir poco ambigua sulle nostre storiche alleanze. Perché, nel caso del movimento di Grillo, soprattutto nell'ala che fa riferimento a Conte, di questo si tratta: contestare a Draghi di non avere un mandato politico nel rifornire di armi la resistenza ucraina, e distinguere come l'azzeccarbugli manzoniano fra armi offensive e armi difensive, non fa parte di una normale dialettica politica ma finisce per ...

CarloCalenda : Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tr… - SimoneAlliva : Nel marzo del 2016 Stefania #Craxi, definiva #Putin: 'una guida autorevole', criticando le sanzioni a #Mosca per l'… - elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - RobyRoby681 : @storico900 Stefania Craxi noto politico di spessore tranquillo cosi avra un po di notorieta'???????????????? - elebohh : RT @MarcoCamillieri: Stefania Craxi: 'Seguirò il diritto, come fece mio padre Bettino'. È partita subito per la tangente. -