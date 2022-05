Lutto nel cinema, morta a 37 anni la splendida attrice. Due anni di lotta contro il cancro (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il diploma aveva frequentato la DeSales University di Center Valley laureandosi in teatro nel 2006 ed in quello stesso anno aveva esordito sul piccolo schermo, dando inizio a una carriera artistica fiorente che avrebbe potuto ancora costellarsi di successi. Purtroppo non è accaduto. Marnie Schulenburg si è spenta. Una grandissima tragedia che i famigliari e il suo grande pubblico non riescono naturalmente ad accettare, comprendere. Marnie Schulenburg aveva solo 37 anni, un’intera esistenza davanti a sé e, soprattutto, una bambina di due anni e un marito che adesso dovranno riuscire a rialzarsi senza di lei. Tutti ora la piangono. Marnie Schulenburg, addio all’attrice Marnie Schulenburg era nata a Cape Code (Massachusetts, Stati Uniti) il 21 maggio 1984, ed è scomparsa a Bloomfield ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il diploma aveva frequentato la DeSales University di Center Valley laureandosi in teatro nel 2006 ed in quello stesso anno aveva esordito sul piccolo schermo, dando inizio a una carriera artistica fiorente che avrebbe potuto ancora costellarsi di successi. Purtroppo non è accaduto. Marnie Schulenburg si è spenta. Una grandissima tragedia che i famigliari e il suo grande pubblico non riescono naturalmente ad accettare, comprendere. Marnie Schulenburg aveva solo 37, un’intera esistenza davanti a sé e, soprattutto, una bambina di duee un marito che adesso dovranno riuscire a rialzarsi senza di lei. Tutti ora la piangono. Marnie Schulenburg, addio all’Marnie Schulenburg era nata a Cape Code (Massachusetts, Stati Uniti) il 21 maggio 1984, ed è scomparsa a Bloomfield ...

