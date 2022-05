Gas in rubli: già lo scorso 27 aprile la presidente Leyen, ‘avvertì’ che chi seguiva il sistema di conversione avrebbe violato le sanzioni contro Mosca (Di giovedì 19 maggio 2022) Come abbiamo spiegato ieri, ‘l’escamotage’ con il quale lo stesso Putin (pena la chiara dei rubinetti), ha indicato come poter pagare la fornitura di gas in rubli, senza però dover attuare una conversione, ha seriamente fatto arrabbiare i vertici economici di Bruxelles perché, di fatto, così facendo si andrebbe all’opposto di quanto adottato attraverso le sanzioni alla Russia. Già lo scorso 27 aprile la presidente della Commissione Ue, Leyen, ‘avvertì’ che chi seguiva il sistema di conversione in rubli violava le sanzioni Ed oggi è stato reso noto che, da quanto emerso dal verbale redatto lo corso 27 aprile in occasione del collegio dei commissari, la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) Come abbiamo spiegato ieri, ‘l’escamotage’ con il quale lo stesso Putin (pena la chiara dei rubinetti), ha indicato come poter pagare la fornitura di gas in, senza però dover attuare una, ha seriamente fatto arrabbiare i vertici economici di Bruxelles perché, di fatto, così facendo si andrebbe all’opposto di quanto adottato attraverso lealla Russia. Già lo27ladella Commissione Ue,che chiildiinviolava leEd oggi è stato reso noto che, da quanto emerso dal verbale redatto lo corso 27in occasione del collegio dei commissari, la ...

Advertising

fattoquotidiano : Gas, il vicepremier russo: “Metà dei clienti Gazprom ha aperto conti in rubli”. C’è anche Eni. L’Ue ribadisce: “Non… - MediasetTgcom24 : Gas, Eni: avviata procedura apertura due conti, uno in rubli - gparagone : Gas pagabile in rubli: lo avevamo detto.... #PecuniaNonOlet - Danilo50306 : RT @Luciano28164917: 'Azov si è arreso. Erdogan blocca l'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia. Le riserve americane di petrolio sono… - LamaRosee : RT @MarcoRizzoPC: L’ipocrisia di Draghi sul gas russo, l'Eni avvia l'iter per il doppio conto in euro e in rubli. Il gruppo italiano ha sp… -