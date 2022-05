Ciclismo: Giro d'Italia, Oldani vince la 12/a tappa (Di giovedì 19 maggio 2022) Genova, 19 mag. - (Adnkronos) - Stefano Oldani vince la 12/a tappa del Giro d' Italia di Ciclismo, 204 kn con partenza da Parma e arrivo a Genova. Oldani prevale in una volta a tre sull'altro azzurro Lorenzo Rota e sull'olandese Gijs Leemreize. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Genova, 19 mag. - (Adnkronos) - Stefanola 12/adeld'di, 204 kn con partenza da Parma e arrivo a Genova.prevale in una volta a tre sull'altro azzurro Lorenzo Rota e sull'olandese Gijs Leemreize.

