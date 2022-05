Chiellini saluta la Juventus | Cherubini vola in Premier | trovato il sostituto!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il vuoto che Giorgioha lasciato è incolmabile nel cuore dei tifosi. Le scene a cui abbiamo assistito la scorsa sera allo Stadium sono state davvero commuoventi, ma c’è anche chi si sta preoccupando al vuoto che il capitano anche della Nazionale ha lasciato nel reparto difensivo bianconero, come. FedericoI bianconeri avrebbero individuato un profilo interessante in Gabriel Magalhaes, brasiliano dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com proprio in quest’ottica,sarebbeto a Londra per trattare con il club inglese. La richiesta dei Gunners al momento sarebbe ritenuta troppo alta: 50 milioni di euro. Allora la chiave per arrivare all’ex Lille potrebbe essere l’inserimento di una contropartita tecnica come Arthur.