A Volvo Italia il DealerStat 2022 per processo elettrificazione della mobilità

(Adnkronos) – E' stato consegnato a Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, il premio DealerStat attribuito alla filiale del marchio svedese come brand che meglio sta interpretando il processo di elettrificazione della mobilità. Il riconoscimento – consegnato nel Forum di Automotive Dealer Day – è frutto di uno studio, giunto alla diciannovesima edizione, che mostra fra l'altro il grado di soddisfazione dei titolari di concessionarie Italiane nei confronti delle Case. L'indagine, condotta quest'anno nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 14 aprile, ha coinvolto 33 marchi e oltre il 60% dei dealer Italiani per un totale di 1.378 questionari raccolti in cui sono stati espressi giudizi su tre importanti aspetti legati al ...

