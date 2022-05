Verona | il G0tha dell' Endurance per il titolo mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Con il sopralluogoa delegazione FEI ad Isolaa Scala è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Campionato del Mondo ditargato FEIWorld Championship2022. Evento fissato in data 19/23 ottobre. “Questa manifestazione assumerà connotati sociali davvero importanti. Lo sport - ha dichiarato James Coppini, Event Director del FEIWorld Championship2022 - non può combattere l'incertezza e la paura che il nostro mondo sta vivendo, ma ha il dovere di ribadire oggi più che mai gli alti valori di resilienza, inclusione e fratellanza”.aggiornerà l'Albo d'Oro dopo i titoli - a squadre e individuale - assegnati lo scorso anno a Pisa: rispettivamente alla Spagna e a Salem Hamad Saeed Malhoof Al ...