La Turchia blocca l'esame della richiesta di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Turchia ha bloccato l'avvio dell'esame della richiesta di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo riporta il Financial Times, che cita una fonte informata. Gli ambasciatori dell'alleanza atlantica hanno deciso di avviare i...

