La Lega Serie A di nuovo contro l’indice di liquidità, ma alcuni club chiedono a Gravina intransigenza (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Lega Serie A torna compatta contro l’indice di liquidità preteso dal presidente della Figc Gabriele Gravina. I club sono pronti di nuovo a fare la guerra. Prima, però, ci sarà un tentativo diplomatico, che andrà in scena oggi in Consiglio Federale. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Oggi, in Consiglio Federale, la deLegazione della massima categoria, Casini più Marotta e Lotito, proverà nuovamente a chiedere di correggere le modalità e/o i tempi di applicazione del nuovo parametro. Ma se, come appare scontato, si troveranno di fronte un muro, i club sono pronti a trasferire la contesa su altri piani”. L’idea è di procedere con i ricorsi. “L’idea di base è quella di avanzare uno o più ricorsi. Non è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) LaA torna compattadipreteso dal presidente della Figc Gabriele. Isono pronti dia fare la guerra. Prima, però, ci sarà un tentativo diplomatico, che andrà in scena oggi in Consiglio Federale. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Oggi, in Consiglio Federale, la dezione della massima categoria, Casini più Marotta e Lotito, proverà nuovamente a chiedere di correggere le modalità e/o i tempi di applicazione delparametro. Ma se, come appare scontato, si troveranno di fronte un muro, isono pronti a trasferire la contesa su altri piani”. L’idea è di procedere con i ricorsi. “L’idea di base è quella di avanzare uno o più ricorsi. Non è ...

