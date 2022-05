Giorgia Soleri contro Storie Italiane: "Fidanzata di Damiano? Ho un nome" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Ho anche un nome", queste le dure parole dell'attivista Giorgia Soleri che ha criticato la trasmissione Storie Italiane. Giorgia Soleri critica Storie Italiane: “Ho nome e cognome” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Ho anche un", queste le dure parole dell'attivistache ha criticato la trasmissionecritica: “Hoe cog” su Donne Magazine.

Advertising

vicscrooked : RT @bylprod: “hai letto lo sfogo di giorgia soleri?” - “CHIIII?” “la tipa di Damiano dei Maneskin” - “aaah lei…” - pl1952 : Giorgia Soleri e lo sfogo sui social: 'Ho un nome e un cognome. Non sono solo la fidanzata di Damiano'… - vicscrooked : com'è che non mi ero accorta della reaction di matteo fumagalli al libro di giorgia soleri? corro a mettere mi piac… - bylprod : “hai letto lo sfogo di giorgia soleri?” - “CHIIII?” “la tipa di Damiano dei Maneskin” - “aaah lei…” - FR3AKCAM : Ma ogni settimana trovate qualcosa da criticare a Giorgia Soleri? Se non vi piace okay basta ahahah ormai è tipo la Turani -