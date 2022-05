Eintracht-Rangers stasera in tv: orario, canale e diretta streaming finale Europa League 2021/2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow si giocheranno la finale dell’Europa League 2021/2022. I tedeschi e gli scozzesi si affrontano nella cinquantunesima edizione della competizione. Si gioca per ereditare il trofeo vinto dagli spagnoli del Villarreal lo scorso anno. Allo Stadio Ramòn Sànchez-Pizjùan di Siviglia si assegna il primo titolo europeo della stagione. Il fischio d’inizio è previsto stasera (mercoledì 18 maggio) alle ore 21:00. Il match sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Football (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme DAZN, tv8.it, Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022)Francoforte eGlasgow si giocheranno ladell’. I tedeschi e gli scozzesi si affrontano nella cinquantunesima edizione della competizione. Si gioca per ereditare il trofeo vinto dagli spagnoli del Villarreal lo scorso anno. Allo Stadio Ramòn Sànchez-Pizjùan di Siviglia si assegna il primo titolo europeo della stagione. Il fischio d’inizio è previsto(mercoledì 18 maggio) alle ore 21:00. Il match sarà visibile su DAZN, TV8, Sky Sport Football (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). Sarà disponibile anche unaattraverso le piattaforme DAZN, tv8.it, Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima di ...

