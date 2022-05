Dalla Commissione europea al via il piano RePowerEU (Di mercoledì 18 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha adottato oggi il piano RePowerEU, insieme a misure d'emergenza per il mercato dell'energia. Il piano ha l'obiettivo di rispondere agli effetti della guerra in Ucraina e alla richiesta di proposte del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022.Non comporta automaticamente cambiamenti nè per i progetti nè per i finanziamenti del PNRR, e metterà a disposizione dei Paesi ulteriori risorse per la transizione energetica, oltre a quelli già previsti dall'Unione europea. Non vi sono al momento finanziamenti aggiuntivi. La parte più importante riguarda la possibilità di nuovi investimenti e riforme nei PNRR, dando la possibilità a chi non l'ha ancora fatto di richiedere i 225 miliardi di euro di prestiti a disposizione del Dispositivo di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laha adottato oggi il, insieme a misure d'emergenza per il mercato dell'energia. Ilha l'obiettivo di rispondere agli effetti della guerra in Ucraina e alla richiesta di proposte del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022.Non comporta automaticamente cambiamenti nè per i progetti nè per i finanziamenti del PNRR, e metterà a disposizione dei Paesi ulteriori risorse per la transizione energetica, oltre a quelli già previsti dall'Unione. Non vi sono al momento finanziamenti aggiuntivi. La parte più importante riguarda la possibilità di nuovi investimenti e riforme nei PNRR, dando la possibilità a chi non l'ha ancora fatto di richiedere i 225 miliardi di euro di prestiti a disposizione del Dispositivo di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - reportrai3 : Il comitato di esperti incaricato dalla Commissione Ue aveva inserito nell’elenco degli investimenti verdi il sola… - luisabetti : Orgogliosa di essere il #20maggio al Convegno di Macerata con chi ho condiviso una lotta che dura per me da 15 anni… - LobbaLuisa : RT @PetrisDe: Quello che è accaduto in commissione #Esteri è molto grave. E' venuto meno qualsiasi spirito di leale collaborazione e si è v… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dalla Commissione europea al via il piano RePowerEU - -