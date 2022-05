365 giorni con Maria, 18 maggio | Da non credere: i buoi si inginocchiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un contadino sta arando la terra. Mentre è intento a portare avanti il suo lavoro quotidiano, vede qualcosa di assolutamente incomprensibile: i suoi buoi si inginocchiano. La Madonna dell’Alno di Canzano appare a un uomo, ma questi non viene in alcun modo creduto dal popolo. Fino a quando anche quel cavallo indomabile si dimostra mansueto. L'articolo 365 giorni con Maria, 18 maggio Da non credere: i buoi si inginocchiano proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un contadino sta arando la terra. Mentre è intento a portare avanti il suo lavoro quotidiano, vede qualcosa di assolutamente incomprensibile: i suoisi. La Madonna dell’Alno di Canzano appare a un uomo, ma questi non viene in alcun modo creduto dal popolo. Fino a quando anche quel cavallo indomabile si dimostra mansueto. L'articolo 365con, 18Da non: isiproviene da La Luce di

