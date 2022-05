Raffica di sbarchi, Sicilia presa d’assalto: il silenzio complice della politica italiana (Di martedì 17 maggio 2022) Siracusa, 17 mag – E’ già a poche miglia nautiche dal porto di Augusta la Ong Sea Watch 4 a cui poco più di un’ora fa è stato assegnato il porto siracusano per il consueto sbarco di clandestini in terra di Sicilia, a bordo ce ne sono 145. Il tutto dopo quello della Sea Eye 4 (ora in rotta verso il porto di Palermo) a Pozzallo due giorni fa con 58 persone, e a non più di 24 ore di distanza dallo sfogo, raccolto anche dalle nostre colonne, del sindaco di Lampedusa per la situazione attuale nella più grande delle Pelagie in seguito all’ondata di sbarchi incontrollati che ha mandato in tilt, per l’ennesima volta, il sistema di controllo e assistenza. Tutto, come sempre, sulle spalle dell’Italia. sbarchi continui in Sicilia, nel silenzio generale E sempre davanti al porto di Augusta si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Siracusa, 17 mag – E’ già a poche miglia nautiche dal porto di Augusta la Ong Sea Watch 4 a cui poco più di un’ora fa è stato assegnato il porto siracusano per il consueto sbarco di clandestini in terra di, a bordo ce ne sono 145. Il tutto dopo quelloSea Eye 4 (ora in rotta verso il porto di Palermo) a Pozzallo due giorni fa con 58 persone, e a non più di 24 ore di distanza dallo sfogo, raccolto anche dalle nostre colonne, del sindaco di Lampedusa per la situazione attuale nella più grande delle Pelagie in seguito all’ondata diincontrollati che ha mandato in tilt, per l’ennesima volta, il sistema di controllo e assistenza. Tutto, come sempre, sulle spalle dell’Italia.continui in, nelgenerale E sempre davanti al porto di Augusta si ...

