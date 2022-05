Juventus scatenata sul mercato: dopo Pogba occhi puntati su un titolare dell’Inter! (Di martedì 17 maggio 2022) La Juventus si prepara a scatenarsi sul mercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a regalare tre nuovi acquisti a Massimiliano Allegri: Paul Pogba, Ivan Perisic e Angel Di Maria. Per il centrocampista francese manca ancora l’intesa a livello economico, ma la volontà è forte, secondo le ultime indiscrezioni dopo l’incontro con i suoi agenti. Perisic Juventus mercato Probabile sgambetto in arrivo per l’Inter, visto che sono stati bloccati anche Ivan Perisic ed Angel Di Maria, i cui acquisti e ingaggi saranno ammortizzati dagli stipendi “in uscita” di Dybala, Bernardeschi e probabilmente Morata. Gli ingaggi saranno piuttosto alti: 7,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 di bonus per due anni per il francese e l’argentino, 6 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Lasi prepara a scatenarsi sul. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero pronti a regalare tre nuovi acquisti a Massimiliano Allegri: Paul, Ivan Perisic e Angel Di Maria. Per il centrocampista francese manca ancora l’intesa a livello economico, ma la volontà è forte, secondo le ultime indiscrezionil’incontro con i suoi agenti. PerisicProbabile sgambetto in arrivo per l’Inter, visto che sono stati bloccati anche Ivan Perisic ed Angel Di Maria, i cui acquisti e ingaggi saranno ammortizzati dagli stipendi “in uscita” di Dybala, Bernardeschi e probabilmente Morata. Gli ingaggi saranno piuttosto alti: 7,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 di bonus per due anni per il francese e l’argentino, 6 ...

