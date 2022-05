Fabrizia Santarelli | vita privata | biografia | carriera | Instagram | fidanzato e curiosità sulla modella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022) Scopriamo di piùe professionale diventinovenne. Diventata famosa grazie al ruolo di Bona Sorte “mora” del gioco televisivo Avanti un altro, adesso la giovane è anche parte del cast dell’edizione 2022 del reality show L’Isola dei Famosi. In attesa di vedere come si classificherà, ecco qualche informazione sul suo conto. Chi èè nata a Bari il 29 Gennaio del 1993 (Acquario). Diplomata al Liceo Classico e laureata in Giurisprudenza con lode, da qualche tempo, consapevole della bellezza fuori dal comune, la pugliese ha deciso di dedicarsi ...