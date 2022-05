VIDEO Gol | highlights e commento della 37a giornata di Serie A

(Di lunedì 16 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentasettesimadiA. Il Milan a unadal termine del campionato rimane in testa alla classifica grazie alla vittoria casalinga sull’Atalanta (2-0): decidono il match le reti di Leao e Theo Hernandez. Insegue l’Inter, che porta a casa i tre punti battendo il Cagliari in Sardegna: Darmian sblocca il risultato, Lautaro Martinez raddoppia, ma poco dopo Lykogiannis riapre la partita. Nel finale il Toro fa doppietta e chiude definitivamente l’incontro. Vince agevolmente il Napoli al Maradona contro il Genoa (3-0). Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka condannano i rossoblù alla retrocessione inB. La Roma non sa più vincere: i giallorossi pareggiano 1-1 con il Venezia all’Olimpico. Okereke porta in vantaggio gli ospiti al 1?, poi i lagunari restano in 10 ...

Il commento di Lele Adani a Radio DEEJAY Riccardo Gagno segna ildella domenica da 80 metri in Serie C: ile l'intervista. E Lele Adani spiega la rete a Deejay Chiama Italia: "Non solo una ...Valorizzando giocatori che sono esplosi sotto la sua guida: da Rafael Leao (11in stagione, giocate da fuoriclasse e i club degli sceicchi - Psg e Manchester City - incantati da lui) a Isma ...UNDER 15, OTTAVI ANDATA PLAY OFF: PARMA-FIORENTINA 2-2 (VIDEO INTEGRALE E GOL) PRIMAVERA 2, SEMIFINALE ANDATA PLAY OFF: MONZA-PARMA 0-2 (VIDEO GOL, PARTITA INTEGRALE E INTERVISTA MISTER BEGGI) Ieri ...Gol Leao in Milan-Atalanta: il portoghese fa esplodere San Siro. Gol pesantissimo dell’attaccante rossonero. Rete di Rafael Leão, che raccoglie il passaggio di Messias, supera Koopmeiners in velocità ...