De Zerbi: “Futuro? Vediamo situazione in Ucraina, poi precedenza all’Italia” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il mio Futuro? Adesso voglio aspettare di capire cosa ne sarà del campionato ucraino: se riparte, quando riparte e dove riparte perché non è detto che lo facciano in Ucraina, potrebbe essere trasferito in un altro Paese”. Così Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, parla del suo Futuro a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot nel Salone d’onore del Coni. “È una situazione di attesa per capire cosa sarà, sia a livello di vita quotidiana in Ucraina, a cui sono legato, che dal punto di vista lavorativo. Dobbiamo capire se riprenderà il campionato e se lo farà in tempi brevi, perché i campionati stanno finendo e le stagioni riprenderanno a breve”. “Mi piacerebbe iniziare a capire cosa fare perché sono passati tre mesi, il desiderio è di tornare ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il mio? Adesso voglio aspettare di capire cosa ne sarà del campionato ucraino: se riparte, quando riparte e dove riparte perché non è detto che lo facciano in, potrebbe essere trasferito in un altro Paese”. Così Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, parla del suoa margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot nel Salone d’onore del Coni. “È unadi attesa per capire cosa sarà, sia a livello di vita quotidiana in, a cui sono legato, che dal punto di vista lavorativo. Dobbiamo capire se riprenderà il campionato e se lo farà in tempi brevi, perché i campionati stanno finendo e le stagioni riprenderanno a breve”. “Mi piacerebbe iniziare a capire cosa fare perché sono passati tre mesi, il desiderio è di tornare ad ...

