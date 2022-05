BMW XM - Ultimi collaudi prima del debutto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 16 maggio 2022) La BMW sta collaudando su strada i prototipi della XM per deliberare le specifiche dell'ormai imminente modello di serie: la produzione sarà infatti avviata a dicembre nella fabbrica americana di Spartanburg. La super Suv debutterà nel corso del festeggiamenti per i 50 anni del marchio M e rappresenta qualcosa di inedito: è laplug-in hybrid della storia del brand ed è un progetto inedito, non derivato da un modello BMW già esistente a listino. Cattiva come la Concept. La XM è stata presentata come concept alla fine del 2021 e dalle foto dei prototipi è chiaro che la versione di serie subirà pochissime modifiche: dalla posizione dei gruppi ottici ai grandi passaruota bombati, fino alla curiosa disposizione verticale dei terminali di scarico, tutto sembra identico alla showcar. Le linee imponenti ed aggressive sono frutto di un lavoro nuovo, che senza i vincoli di ...