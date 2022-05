Hockey pista, Eurolega: Trissino campione d’Europa! Battuto il Valongo ai rigori (Di domenica 15 maggio 2022) L’Italia dell’Hockey su pista può esultare: il Trissino ha infatti vinto la 56esima edizione dell’Eurolega, al termine di una finalissima thriller contro i portoghesi del Valongo. Ecco cosa è successo nel match che ha consegnato il titolo ai veneti. Pronti via, botta e risposta: 1-1, Facundo Bridge per i lusitani e Davide Gavioli per i veneti. La scena si ripete nella seconda metà del primo tempo: Malagoli da una parte, Barata dall’altra, per il 2-2. Sembra arrivare l’intervallo, ma sessanta secondi prima del riposo, ecco la zampata – su tiro libero – di Navarro per il 2-3 dei portoghesi. Dopo il riposo, si riparte. Malagoli pareggia ancora sul 3-3, Facundo Bridge e Cocco aggiungono altre due reti al tabellino per il 4-4, a cinque minuti dalla fine. La tensione sale, non si segna più. Finisce il tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) L’Italia dell’supuò esultare: ilha infatti vinto la 56esima edizione dell’, al termine di una finalissima thriller contro i portoghesi del. Ecco cosa è successo nel match che ha consegnato il titolo ai veneti. Pronti via, botta e risposta: 1-1, Facundo Bridge per i lusitani e Davide Gavioli per i veneti. La scena si ripete nella seconda metà del primo tempo: Malagoli da una parte, Barata dall’altra, per il 2-2. Sembra arrivare l’intervallo, ma sessanta secondi prima del riposo, ecco la zampata – su tiro libero – di Navarro per il 2-3 dei portoghesi. Dopo il riposo, si riparte. Malagoli pareggia ancora sul 3-3, Facundo Bridge e Cocco aggiungono altre due reti al tabellino per il 4-4, a cinque minuti dalla fine. La tensione sale, non si segna più. Finisce il tempo ...

