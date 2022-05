Calcio Estero Sky Sport, Bundesliga Ultima Giornata con Diretta Gol (14 Maggio) (Di sabato 14 maggio 2022) In Germania il campionato tedesco si avvia alla conclusione e nella Giornata di sabato 14 Maggio metterà in scena l’Ultima Giornata di Bundesliga, con la 17^ di ritorno. Un turno da vivere su Sky e in streaming su NOW, con tutti i match alle 15.30, da seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol e con un incontro... Leggi su digital-news (Di sabato 14 maggio 2022) In Germania il campionato tedesco si avvia alla conclusione e nelladi sabato 14metterà in scena l’di, con la 17^ di ritorno. Un turno da vivere su Sky e in streaming su NOW, con tutti i match alle 15.30, da seguire in contemporanea grazie aGol e con un incontro...

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - sportface2016 : #Liverpool #Klopp: '#NationsLeague competizione più ridicola nel mondo del calcio' - DarioMoretti81 : @pisto_gol Chiaro ..scontato ..all estero parlano del gesto criminale di Cuadrado su Sanchez ..qua in calcio invent… - vastkusten74 : Non sapevo che Simone Inzaghi scrivesse su questa testata… “All’estero” mi ha piegato… ma all’estero dove, esattam… - Marco562017 : RT @Fantacalcio: Donnarumma, il PSG ha deciso: via Keylor Navas -