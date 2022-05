Bologna, obiettivo Signori per Arnautovic (Di sabato 14 maggio 2022) Arnautovic due partite per raggiungere o superare i gol in una stagione di Beppe Signori con il Bologna Il Bologna si prepara agli ultimi 180? della stagione e poi si penserà al futuro. Dopo il derby con il Sassuolo è atteso Saputo per progettare il mercato con l’arrivo di Sartori e l’arrivo di Bigon. Intanto la squadra ha l’obiettivo del record di punti e superare quota 49 del primo anno di Mihajlovic. Non solo, anche Arnautovic ha un obiettivo importante superare i gol in una stagione di Signori. Mancano due gol (14 contro i 16 dell’ex rosdoblù) per entrare sempre più nella storia dei felsinei. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)due partite per raggiungere o superare i gol in una stagione di Beppecon ilIlsi prepara agli ultimi 180? della stagione e poi si penserà al futuro. Dopo il derby con il Sassuolo è atteso Saputo per progettare il mercato con l’arrivo di Sartori e l’arrivo di Bigon. Intanto la squadra ha l’del record di punti e superare quota 49 del primo anno di Mihajlovic. Non solo, ancheha unimportante superare i gol in una stagione di. Mancano due gol (14 contro i 16 dell’ex rosdoblù) per entrare sempre più nella storia dei felsinei. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

