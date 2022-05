"A cosa si sono ridotti per soldi": Harry e Meghan, l'ultimo affronto alla Regina Elisabetta (Di venerdì 13 maggio 2022) E' ufficiale. Harry e Meghan saranno a Londra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ma per i tabloid inglesi non sarebbe la volontà di riunirsi con la famiglia a farli tornare. Sarebbe invece la fame di pubblicità e notorietà. La loro partecipazione ha suscitato diverse interpretazioni. C'è chi suppone che sia un tentativo di rubare la scena a Queen Elizabeth, ma, Backingam Palace per evitare tale eventualità, ha vietato ai duchi di Sussex di accedere al balcone del Palazzo durante il Trooping The Colour. Il momento più importante della cerimonia. "In seguito a una lunga riflessione la Regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno sarà quest'anno limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) E' ufficiale.saranno a Londra per il Giubileo di Platino della. Ma per i tabloid inglesi non sarebbe la volontà di riunirsi con la famiglia a farli tornare. Sarebbe invece la fame di pubblicità e notorietà. La loro partecipazione ha suscitato diverse interpretazioni. C'è chi suppone che sia un tentativo di rubare la scena a Queen Elizabeth, ma, Backingam Palace per evitare tale eventualità, ha vietato ai duchi di Sussex di accedere al balcone del Palazzo durante il Trooping The Colour. Il momento più importante della cerimonia. "In seguito a una lunga riflessione laha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno sarà quest'anno limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi ...

Advertising

Palermofficial : 18 anni fa con la Triestina il Barbera era così ?? Stasera saremo circa in 3??2??0??0??0??. Sarà un vero spettacol… - RaiNews : #Terremoto a #Firenze. Che cosa sta accadendo negli ultimi giorni sul territorio toscano?L'analisi del sismologo Ca… - lorepregliasco : Sono tornati a casa alle 2 se non alle 3 di notte. Ma è una cosa abituale? Normale, o accettabile, per una Capitale… - fermatakarakoi : RT @a_franchetti: Tutti i tifosi del #Milan aspettano #InvestCorp per tornare a vincere. Ma vincere è oggi, sarebbe buona cosa non dimentic… - a_lievre : @FBiasin Dai ma sei ridicolo. Ma che cosa ne sai di cosa si sono detti.”chiede scusa”. Sei più patetico che pelato ?? -