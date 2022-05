Torta fredda alla vaniglia: veloce e buonissima (Di giovedì 12 maggio 2022) Vediamo insieme una ricetta buonissima che vi lascerà senza parole per il risultato incredibile che avrete, fidatevi di noi! Oggi vi vogliamo mostra una Torta che piace a grandi e piccini e soprattutto che possiamo fare anche se viene a casa nostra un’amica e lo sappiamo con pochissimo preavviso, perchè davvero super veloce da realizzare. (screenshot)Quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme che cosa ci serve per questa bontà che credetemi, finirà in pochissimo tempo, non serve che vi indico a fine articolo come conservare! Ci sono vari passaggi ma sono effettivamente molto semplici e veloci, e poi piacerà sia a grandi che piccini, il successo è assicurato, iniziamo con l’occorrente per la prima cosa da fare, ovvero la base: 100 gr di farina 8 gr di zucchero vanigliato 1 ... Leggi su formatonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Vediamo insieme una ricettache vi lascerà senza parole per il risultato incredibile che avrete, fidatevi di noi! Oggi vi vogliamo mostra unache piace a grandi e piccini e soprattutto che possiamo fare anche se viene a casa nostra un’amica e lo sappiamo con pochissimo preavviso, perchè davvero superda realizzare. (screenshot)Quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme che cosa ci serve per questa bontà che credetemi, finirà in pochissimo tempo, non serve che vi indico a fine articolo come conservare! Ci sono vari passaggi ma sono effettivamente molto semplici e veloci, e poi piacerà sia a grandi che piccini, il successo è assicurato, iniziamo con l’occorrente per la prima cosa da fare, ovvero la base: 100 gr di farina 8 gr di zuccheroto 1 ...

Advertising

GnamTasty : RT @Cucina_Italiana: Sappiamo che la cheesecake dolce vi piace ma... avete mai pensato di farla salata? E non serve nemmeno il forno! ?? #Ch… - RicettePassione : Torta fredda al limone senza cottura e senza gelatina - TuttoQuaNews : RT @Cucina_Italiana: Sappiamo che la cheesecake dolce vi piace ma... avete mai pensato di farla salata? E non serve nemmeno il forno! ?? #Ch… - Cucina_Italiana : Sappiamo che la cheesecake dolce vi piace ma... avete mai pensato di farla salata? E non serve nemmeno il forno! ??… - Cinzia242 : RT @homemadebybenny: ?????????? ???????????? ???????? ???????????? ?? Scopri di Più?? -