Giro d’Italia 2022 | episodio 5 | a Messina Démare trionfa e Nibali annuncia il ritiro a fine stagione

La quinta tappa del Giro d'Italia 2022 si è rivelata essere per cuori forti. Messina, sede dell'arrivo, è infatti la città natale di uno dei più grandi ciclisti del XXI secolo, Vincenzo Nibali. Che dire di lui, ha emozionato un'intera Nazione che cercava un'erede di Marco Pantani. E in parte ci è riuscito, perché, anche a sua detta, Marco resta inavvicinabile. Il palmares del corridore attualmente in forza all'Astana parla da solo: 2 Giri d'Italia, 1 Tour de France, 1 Vuelta d'Espana. 1 Milano-Sanremo, 2 Giri di Lombardia, 2 Tirreno-Adriatico, oltre a 7 podi nei Grandi Giri, una Liegi-Bastogne-Liegi persa in modo molto strano da Iglinskij, un Mondiale in casa chiuso al quarto posto per due cadute e un oro olimpico lasciato per strada, quando era solo al comando, a causa di un mattone ...

