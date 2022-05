**Ucraina: Draghi a Biden, 'insieme per abbassare costo energia e evitare crisi alimentari'** (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a lavorare insieme per abbassare il costo dell'energia, per evitare il rischio di crisi alimentari nei Paesi poveri". Così il premier MArio Draghi, incontrando il Presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a lavorareperildell', peril rischio dinei Paesi poveri". Così il premier MArio, incontrando il Presidente statunitense Joealla Casa Bianca.

Advertising

Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - aferrarigmail : RT @Libero_official: #Draghi da #Biden alla Casa Bianca: 'Insieme nella condanna all'invasione dell'#Ucraina, ma gli italiani e gli europei… - Dim85395507M : RT @strange_days_82: Travaglio critica fortemente Draghi. 'È ipocrita, per fortuna in Europa nessuno lo ascolta' 1/2 #AccordiEDisaccordi #T… -