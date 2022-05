Elon Musk sbloccherà Donald Trump su Twitter | ' Sbagliato espellerlo | annullerò la decisione'

(Di martedì 10 maggio 2022)riapririrà le porte di. Parlando a un evento organizzato dal Financial Times, l'amministratore delegato di Tesla - che ha presentato un'offerta di acquisto per il ...

riapririrà le porte di Twitter a Donald Trump . Parlando a un evento organizzato dal Financial Times, l'amministratore delegato di Tesla - che ha presentato un'offerta di acquisto per il ...Trump all'epoca aveva più di 80 milioni di follower su Twitter, social che usava quotidianamente per comunicare ogni sua decisione o opinioneannullerà il ban di Twitter nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, non appena il processo di acquisizione del social sarà definito. Lo ha detto lo stesso ...Elon Musk, in procinto di diventare nuovo Ceo di Twitter, ha detto di avere intenzione di riportare Donald Trump sul social ...Lo ha detto l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk, intervenendo a un evento organizzato dal Financial Times sul futuro del settore automobilistico. Musk ha quindi annunciato che il bando verrà ...