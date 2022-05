Manchester United: Ronaldo rimane a una condizione (Di lunedì 9 maggio 2022) Cristiano Ronaldo ha comunicato ai propri compagni di squadra di voler restare al Manchester United, lo riferisce il Sun. La condizione per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Cristianoha comunicato ai propri compagni di squadra di voler restare al, lo riferisce il Sun. Laper...

Advertising

Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - Dottore1926 : Da quando Pep è al City, il Manchester United ha speso 1Mld di euro per la squadra... Risultato? ZERO PREMIER e u… - sportli26181512 : Manchester United: Ronaldo rimane a una condizione: Cristiano Ronaldo ha comunicato ai propri compagni di squadra d… - infoitsport : “Non sono degno”: Manchester United, l’ammissione che lascia senza fiato - infoitsport : Manchester United fuori dalla Champions, flop Ronaldo: decisione drastica per il prossimo anno -