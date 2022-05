La Torre di Pisa si trasforma in un lanciamissili (Di lunedì 9 maggio 2022) : l'immagine arriva direttamente da Mosca per una mostra di propaganda contro la Nato. Tantissime le polemiche che sono nate in merito a questa foto che ha scatenato indignazione da parte di tutto... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) : l'immagine arriva direttamente da Mosca per una mostra di propaganda contro la Nato. Tantissime le polemiche che sono nate in merito a questa foto che ha scatenato indignazione da parte di tutto...

crocerossa : ??? L'Italia si illumina di rosso per la #GiornataMondialeCroceRossa e #MezzalunaRossa. Dal David di Firenze alla To… - Pierpaolo734ac : RT @SecolodItalia1: La Torre di Pisa diventa una rampa di lancio per missili: sfregio all’Italia in una mostra a Mosca - SecolodItalia1 : La Torre di Pisa diventa una rampa di lancio per missili: sfregio all’Italia in una mostra a Mosca… - salvatore_irato : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Pisa. Comune commissiona una copia di riserva della Torre da sostituire in caso di crollo - LEGGI L'ARTICOLO d… - MicheleActor82 : La Torre di Pisa diventa un lanciamissili: mostra shock anti-Nato a Mosca. ?? -