Only Murders in the Building 2: nuove foto e anticipazioni

A giugno arriveranno gli episodi di Only Murders in the Building 2 e online sono state condivise nuove foto e anticipazioni. Only Murders in the Building 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Disney+ e, grazie al sito Vanity Fair, sono ora disponibili nuove foto e anticipazioni. Nelle prossime puntate continuerà la storia di Charles, Mabel e Oliver, i personaggi interpretati da Steve Martin, Mabel e Martin Short. La storia dei tre vicini di casa che iniziano a indagare su un omicidio e decidono di realizzare un podcast proseguirà con gli episodi di Only Murders in the Building disponibili dal 28 giugno.

