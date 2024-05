Serie A TIM 2023 2024 | la 36a giornata in diretta su DAZN Sky Sport e in streaming su NOW

(Di venerdì 10 maggio 2024) Su Skye insu NOW, in campo laA TIMcon la 36a. Sulla piattaformaverranno trasmesse tutte le partite mentre su Skye NOW 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione. Il programma della 36adellaA … L'articolo proviene dain TV.

Grandi manovre in casa Inter. Come detto anche dal ds Piero Ausilio in una recente intervista, si sta lavorando ai rinnovi e quello più caldo...

Milan-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Milan-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, ai canali Sky sport Calcio e Sky sport (251). Disponibile anche in streaming tramite app Dazn e Sky Go per smartphone, tablet e laptop e su NOW.

NBA, gara-3 Dallas-OKC domani sera alle 21.30 su Sky e in streaming aperto per tutti - NBA, gara-3 Dallas-OKC domani sera alle 21.30 su Sky e in streaming aperto per tutti - Con la serie in parità sull’1-1, la terza sfida assume un’importanza fondamentale: l’appuntamento è per le 21.30 su Sky sport NBA e in streaming su NOW ma la partita sarà anche eccezionalmente ...

Serie A, Dybala miglior giocatore di aprile - serie A, Dybala miglior giocatore di aprile - Il premio Ea sports FC Player Of The Month di aprile e' stato assegnato al calciatore della Roma Paulo Dybala. La consegna del trofeo avverra' ...