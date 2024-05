Emiliano | io frainteso su sorella boss

(Di venerdì 10 maggio 2024) 14.32 "La mia frase" sull'incontro con ladi Antonio Capriati e l'assessore Decaro"è stata fraintesa","aveva l'unico scopo di far capire che l'aria a Bari era cambiata,che dovevano comportarsi bene" e"probabilmente ha ragione Decaro quando dice che non era presente all'incontro".Così il governatore della Pugliaalla Commissione Antimafia, che lo ha sentito nell'ambito di approfondimenti sulle inchieste su presunte infiltrazioni in Puglia. "Non c'è nessuna indagine sulla Regione,non mi paragonate ad altre vicende".

