Ultime Notizie Roma del 10-05-2024 ore 14 | 10

(Di venerdì 10 maggio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Matteo Falcinelli sarà presto in Italia lo ha fatto sapere la madre spiegando che il giovane protagonista di un arresto violento a Miami è stata concessa dal giudice l’estensione dell’attuale permesso di viaggiare lo studente potrà rimanere in Italia fino al 3 giugno stiamo aspettando l’emissione del documento ufficiale spiegato la madre sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo sentiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della prossima settimana tragedia noto siamo in provincia di Siracusa dove una bimba di 10 mesi morta Probabilmente dopo aver ingerito candeggina la piccola è stata trasferita immediatamente in ospedale ma per lei ormai era troppo tardi le ...