Ia | Lega - nostra proposta creazione Sandbox approda al Senato

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ladelladidi unregolamentare sull'intelligenza artificiale è stata abbinata al Dl Ai in discussione aled è stata iscritta all'ordine del giorno nella seduta di mercoledì 15 maggio. È importante che l'Italia, come su Fintech e Insurtech, sia dotata di spazi sperimentali per l'Intelligenza Artificiale. È cruciale per la competitività delle nostre aziende". Così il deputato dellaGiulio Centemero, da cui parte ladi pdl alla Camera, assieme alre Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario del ddl.