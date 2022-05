Maradona, record per la maglia della “Mano de Dios”: venduta all’asta per 8,8 milioni di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Ad un anno e mezzo dallo scomparsa di Maradona, il Pibe de Oro continua a battere record. Non si tratta di una giocata spettacolare o di un gol mozzafiato, purtroppo, ma di una sua iconica maglia. Il suo numero 10 albiceleste, indossato durante i quarti di finale del mondiale 1986 in Messico, è stato venduto per la cifra record di 7 milioni di sterline. Circa 8,8 milioni di euro. Cifra che gli ha permesso di battere il precedente record di vendita di un cimelio sportivo, diventando l’oggetto di culto più costoso della storia dello sport. Il precedente primato apparteneva alla maglia di Babe Ruth icona del “gioco originale” degli americani, il baseball. Nel 2019, infatti, la maglia di “The Babe” era ... Leggi su zon (Di giovedì 5 maggio 2022) Ad un anno e mezzo dallo scomparsa di, il Pibe de Oro continua a battere. Non si tratta di una giocata spettacolare o di un gol mozzafiato, purtroppo, ma di una sua iconica. Il suo numero 10 albiceleste, indossato durante i quarti di finale del mondiale 1986 in Messico, è stato venduto per la cifradi 7di sterline. Circa 8,8di. Cifra che gli ha permesso di battere il precedentedi vendita di un cimelio sportivo, diventando l’oggetto di culto più costosostoria dello sport. Il precedente primato apparteneva alladi Babe Ruth icona del “gioco originale” degli americani, il baseball. Nel 2019, infatti, ladi “The Babe” era ...

