Roma orario estivo ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo

Dal 4 maggio, orario estivo per le Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo. Sino a ottobre, sono in vigore non solo il venerdì e il sabato, ma anche il mercoledì e il giovedì, sempre dalle 23 alle 3. Orari invariati per le altre Ztl cittadine. Le notturne di Centro e Testaccio, sono attive il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3. Per quel che riguarda le Ztl diurne, quella di Trastevere è in funzione dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle 10; quella del Centro è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18 e il sabato dalle 14 alle 18; quella del Tridente è attiva dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 19, il sabato dalle 10 alle 19. Qui mappe e regole delle Ztl cittadine.

