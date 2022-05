Il grande piano della "Novorussia": mappe geografiche ribaltate. Così lo zar riscrive tutti i confini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono passati due mesi dall'inizio dell'estenuante conflitto in Ucraina, ma gli obbiettivi di guerra non sono stati ancora del tutto delineati. Il pensiero di Zelensky sarebbe quello che Putin sostiene l'Europa e la Nato, anche se al momento non ci sono prove certe a tale tesi. Mosca ha invece riportato che l'obbiettivo primario sarebbe quello di conquistare il Donbass. Se Così fosse, Putin si fermerebbe lì o proseguirebbe? Il vice comandante delle forze delle Forze del Distretto Militare Centrale, Rustam Minnekayev, ha dichiarato che nel mirino dello zar ci sarebbe anche l' Ucraina Meridionale . “Sarebbe anche un corridoio verso la Transnistria, dove si registrano casi di oppressione della popolazione di lingua russa” ha spiegato il vice comandante. Se questa predizione si rivelasse veritiera, significherebbe che la volontà di Putin sarebbe quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono passati due mesi dall'inizio dell'estenuante conflitto in Ucraina, ma gli obbiettivi di guerra non sono stati ancora del tutto delineati. Il pensiero di Zelensky sarebbe quello che Putin sostiene l'Europa e la Nato, anche se al momento non ci sono prove certe a tale tesi. Mosca ha invece riportato che l'obbiettivo primario sarebbe quello di conquistare il Donbass. Sefosse, Putin si fermerebbe lì o proseguirebbe? Il vice comandante delle forze delle Forze del Distretto Militare Centrale, Rustam Minnekayev, ha dichiarato che nel mirino dello zar ci sarebbe anche l' Ucraina Meridionale . “Sarebbe anche un corridoio verso la Transnistria, dove si registrano casi di oppressionepopolazione di lingua russa” ha spiegato il vice comandante. Se questa predizione si rivelasse veritiera, significherebbe che la volontà di Putin sarebbe quella di ...

