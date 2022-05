Highlights e gol Real Madrid-Manchester City 3-1 dts, semifinale Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Real Madrid-Manchester City 3-1 dts, match valido per la semifinale di ritorno di Champions League 2021/2022. Una partita incredibile al Bernabeu, Mahrez segna nel finale e sembra deciderla, ma Rodrygo in pieno recupero segna due gol che valgono i supplementari più incredibili. E qui Benzema segna (dopo esserselo procurato) il calcio di rigore del 3-1. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE LA FINALE Real Madrid-LIVERPOOL IN TV SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilcon glie i gol di3-1 dts, match valido per ladi ritorno di. Una partita incredibile al Bernabeu, Mahrez segna nel finale e sembra deciderla, ma Rodrygo in pieno recupero segna due gol che valgono i supplementari più incredibili. E qui Benzema segna (dopo esserselo procurato) il calcio di rigore del 3-1. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE LA FINALE-LIVERPOOL IN TV SportFace.

