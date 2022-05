Atalanta | Vittorio Feltri | “Giocatori già in vacanza Da reginetta del campionato a…”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalistasull’, in particolar modo sull’ultima partita disputata contro la Salernitana, sottolineando ancora di più le difficoltà del girone di ritorno della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Le dichiarazioni disull’. “L’ha sofferto l’ultima partita in casa, e la cosa non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara, macchina da goal anche agli Europei: ben 4a segno Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show ...

Advertising

CalcioNews24 : Vittorio Feltri punge l’Atalanta: «I giocatori sembrano in ferie» -

Il direttore di Libero e tifoso della Dea punge la squadra neroazzurra: "Ieri con la Salernitana hanno sofferto e la cosa non mi va a genio"Feltri, direttore di Libero e tifoso dell'è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione della Dea: "Ieri con la Salernitana l'ha sofferto e la cosa ......in Gubbio " Ascoli (2 - 3) Ha esordito in Serie A il 6 gennaio 2013 in ChievoVerona "(1 ... 0 - 3 04.03.2013 VICENZA - Bari 0 - 1 02.04.2015 Pro Vercelli - VICENZA 1 - 1...La Nazionale di Vittorio Pozzo pescava a piene mani dalla rosa dei sabaudi ... qualora l’Inter fosse caduta contro l’Atalanta. La Dea, compagine di bassa classifica, era infatti una delle tre squadre ...Vittorio Feltri, direttore di Libero e tifoso dell’Atalanta è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione della Dea: «Ieri con la Salernitana l’Atalanta ha sofferto e la cosa ...