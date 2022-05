Udinese-Inter 1-2, Inzaghi: "Siamo di rincorsa ma è tutto aperto, la squadra ci crede" (Di domenica 1 maggio 2022) Ecco le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 1-2 dell'Inter alla Dacia Arena: "Abbiamo meritato la vittoria su un campo difficilissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Voglio ringraziare i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 1 maggio 2022) Ecco le parole di Simonedopo la vittoria per 1-2 dell'alla Dacia Arena: "Abbiamo meritato la vittoria su un campo difficilissimo, i ragazzi sono stati bravissimi. Voglio ringraziare i...

Inter : ???? | EL TORO #Lautaro dopo il suo 17° gol in campionato: 'Avevamo tantissima voglia di vincere, sapevamo che dovev… - Inter : ???? | REWIND ? #Perisic ha segnato 4?? gol in nerazzurro nella sfida contro l'Udinese tra cui questa doppietta, ric… - Inter : ??? | IL MISTER Le parole di Simone Inzaghi dopo #UdineseInter: 'È stata una grande prova di carattere e personalit… - DucaAndrea85 : @lastmohicaans @feder_inter @Udinese_1896 Non vedo la tua pupazzo - andrea_pix : RT @JolietJakeB: @FeliceRaimondo Ricordiamo che con i 3 punti dello Spezia, i 2 con Udinese, il punto con il Napoli e il punto in meno dell… -