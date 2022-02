Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe nella rete di Natalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ad Una Vita, nel corso delle prossime puntate, il pubblico assisterà al ritorno di Felipe ad Acacias e questo darà Vita ad una storyline dai contorni torbidi ed inquietanti che, ovviamente, ruoterà intorno all'ennesimo intrigo di Genoveva Salmeron. L'Alvarez Hermoso, di recente, sollecitato dagli amici Liberto, Ramon e da Casilda, ha deciso di abbandonare la guerra contro la sua ex moglie e si è rifugiato in Austria dal figlio adottivo Tano. Durante la sua assenza, la dark lady, oltre a mettere sulle tracce di Felipe un uomo di sua fiducia, si è avvicinata ai Quesada. Genoveva, in particolare, ha stretto un'amicizia inaspettata con Natalia al punto da difenderla anche di fronte alle scenate dei vicini che non accettano la presenza di cittadini stranieri nel quartiere e la ragazza, in poco tempo, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ad Una, nel corso delle prossime puntate, il pubblico assisterà al ritorno diad Acacias e questo daràad una storyline dai contorni torbidi ed inquietanti che, ovviamente, ruoterà intorno all'ennesimo intrigo di Genoveva Salmeron. L'Alvarez Hermoso, di recente, sollecitato dagli amici Liberto, Ramon e da Casilda, ha deciso di abbandonare la guerra contro la sua ex moglie e si è rifugiato in Austria dal figlio adottivo Tano. Durante la sua assenza, la dark lady, oltre a mettere sulle tracce diun uomo di sua fiducia, si è avvicinata ai Quesada. Genoveva, in particolare, ha stretto un'amicizia inaspettata conal punto da difenderla anche di fronte alle scenate dei vicini che non accettano la presenza di cittadini stranieri nel quartiere e la ragazza, in poco tempo, ...

