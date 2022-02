Nel k.o. col Napoli sono Pedro e Milinkovic le uniche luci della Lazio. Invece Patric... (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Lazio accarezza la possibilità di fermare il Napoli, ma la rete di Pedro illude la truppa di Sarri fulminata all'ultimo respiro dal bellissimo tracciante di Fabian Ruiz. Biancocelesti in ripresa, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laaccarezza la possibilità di fermare il, ma la rete diillude la truppa di Sarri fulminata all'ultimo respiro dal bellissimo tracciante di Fabian Ruiz. Biancocelesti in ripresa, ...

Advertising

ladyonorato : Questo articolo del 2019 faceva luce sul conflitto di interessi di Biden col figlio inserito in un’azienda del gas… - Pontifex_it : Porgere l’altra guancia non è il ripiego del perdente, ma l’azione di chi ha una forza interiore più grande, che vi… - gparagone : Si deve fare come dice #Draghi: Puntura obbligatoria per gli #over50 e #GreenPass per andare a lavorare ed entrare… - rikercommander : RT @ProItalia_org: Isteria e infantilismo. Ecco come i teledipendenti stanno guardando alla guerra in #Ucraina. Sono entrati nel frame 'buo… - estancaa1 : @anitamei03 @xskairipax ti inizio col dire che io sono anche fan di christian,e quindi per me non si deve fare di t… -