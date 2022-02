Ucraina, Conte all’ambasciatore: “Lavoro per piano europeo rifugiati” (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Comprendiamo il pericolo delle sofferenze per i civili e il rischio di un esodo dei rifugiati; lavorerò affinché si ragioni di un piano europeo di gestione dei flussi e siano alleviate le sofferenze e i disagi dei cittadini ucraini costretti a fuggire”. È quanto detto dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, all’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk. “Continueremo a premere per l’adozione di misure di reazione politiche ed economiche, perché l’isolamento politico di fronte al mondo occidentale e le penalizzazioni econonico-finanziarie possano indurre la Russia a un immediato ritiro dell’offensiva militare e a un sincero ripristino dei negoziati”, ha aggiunto Conte. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Comprendiamo il pericolo delle sofferenze per i civili e il rischio di un esodo dei; lavorerò affinché si ragioni di undi gestione dei flussi e siano alleviate le sofferenze e i disagi dei cittadini ucraini costretti a fuggire”. È quanto detto dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppedell’in Italia, Yaroslav Melnyk. “Continueremo a premere per l’adozione di misure di reazione politiche ed economiche, perché l’isolamento politico di fronte al mondo occidentale e le penalizzazioni econonico-finanziarie possano indurre la Russia a un immediato ritiro dell’offensiva militare e a un sincero ripristino dei negoziati”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

