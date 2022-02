Whirlpool, mille giorni di vertenza. A che punto siamo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono trascorsi nove mesi dalle lettere di licenziamento da parte della multinazionale, ma sul futuro degli ex operai tutto tace Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono trascorsi nove mesi dalle lettere di licenziamento da parte della multinazionale, ma sul futuro degli ex operai tutto tace

Advertising

iopunto67 : RT @NapoliToday: #Cronaca I mille giorni di Whirlpool: 'La nostra lotta non finirà mai' - cipmikymatt : RT @NapoliToday: #Cronaca I mille giorni di Whirlpool: 'La nostra lotta non finirà mai' - NapoliToday : #Cronaca I mille giorni di Whirlpool: 'La nostra lotta non finirà mai' - cronachecampane : Whirlpool: domani i ‘mille giorni’, su fb video solidarietà - feliceiovino : Whirlpool, flash mob per i mille giorni di lotta: Monica Sarnelli canterà con gli operai -