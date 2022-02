Ucraina, Draghi riferirà alla Camera la prossima settimana. Meloni: «Risultato del pressing di FdI» (Di martedì 22 febbraio 2022) Mario Draghi riferirà la prossima settimana alla Camera sulla crisi fra Russia e Ucraina. Lo ha confermato il ministro Federico D’Inca al presidente Roberto Fico questo pomeriggio. La richiesta era giunta con forza nelle scorse ore da FdI, che aveva chiesto anche al premier di «convocare senza indugio gli organismi preposti alla sicurezza nazionale». Meloni: «Un atto doveroso verso Parlamento e italiani» «Grazie alle pressioni di Fratelli d’Italia, il presidente del Consiglio Draghi verrà in Aula a riferire sulla crisi in Ucraina. Un atto doveroso nei confronti del Parlamento e degli italiani», ha commentato su Facebook, Giorgia Meloni, mentre è stato il capogruppo di FdI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Mariolasulla crisi fra Russia e. Lo ha confermato il ministro Federico D’Inca al presidente Roberto Fico questo pomeriggio. La richiesta era giunta con forza nelle scorse ore da FdI, che aveva chiesto anche al premier di «convocare senza indugio gli organismi prepostisicurezza nazionale».: «Un atto doveroso verso Parlamento e italiani» «Grazie alle pressioni di Fratelli d’Italia, il presidente del Consiglioverrà in Aula a riferire sulla crisi in. Un atto doveroso nei confronti del Parlamento e degli italiani», ha commentato su Facebook, Giorgia, mentre è stato il capogruppo di FdI ...

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i du… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi: 'Da Mosca un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale' dell'Ucraina' #ANSA - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - FratellidItalia : RT @DSantanche: A fronte della più grande crisi dai tempi della guerra fredda il silenzio del Presidente #Draghi era intollerabile. Grazie… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Draghi: “Con UE prepariamo sanzioni alla Russia” -