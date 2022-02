Mosca-Kiev | tutti i motivi della crisi I miliziani del Donbass | noi più forti dei russi

Advertising

Macron sta lavorando anche su un altro fronte per assicurare la pace al confine dell'Europa: i colloqui. E così Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono detti ...ORE 9.10:, chiediamo all'Ue d'imporre alcune sanzioni già ora "Oggi ci aspettiamo delle ... ORE 7.47:, 61.000 profughi Donbass entrati in Russia E' arrivato a circa 61.000 il numero di civili ...Dopo una serie di telefonate il presidente russo Putin e quello americano Biden hanno accettato la proposta di Macron di un incontro in un summit. Nessuna data è stata fissata ...Joe Biden "ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin" a patto che nel frattempo "non sia avvenuta un'invasione" dell'Ucraina. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca J ...