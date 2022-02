“Ha baciato lei”. Alex Belli, nuovo caos al GF Vip. Né Delia né Soleil, l’ha fatto con l’altra concorrente (Di lunedì 21 febbraio 2022) Meno di un mese alla fine del GF Vip e aria sempre più tesa. Due le finaliste sicure: Delia Duran e Lulù Selassié che lo scorso giovedì ha vinto la gara al televoto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli che nelle ultime ore ha rotto definitivamente con Alex Belli, non ha digerito infatti il modo con il quale ha trattato Soleil ed ha deciso di mettere fine ad una delle amicizie più solide del Grande Fratello Vip. Un colpo che Alex Belli sembra non avere incassato se è vero che dopo Soleil e Delia ha baciato un’altra concorrente. Poche ore dopo, conclusa la notte folle in stile Las Vegas, Belli ha confermato di aver baciato la principessa Jessica ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Meno di un mese alla fine del GF Vip e aria sempre più tesa. Due le finaliste sicure:Duran e Lulù Selassié che lo scorso giovedì ha vinto la gara al televoto conSorge e Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli che nelle ultime ore ha rotto definitivamente con, non ha digerito infatti il modo con il quale ha trattatoed ha deciso di mettere fine ad una delle amicizie più solide del Grande Fratello Vip. Un colpo chesembra non avere incassato se è vero che dopohaun’altra. Poche ore dopo, conclusa la notte folle in stile Las Vegas,ha confermato di averla principessa Jessica ...

Advertising

devoperforza5 : Scusate: ma non è lei che ha baciato Miriana?! Ma questa fa sul serio? #GFvip Continuate a votarla, vi raccomando. - elisabe89376579 : RT @Milly___555: @paolamontef @Loredana_Dana75 @CatiusciaFarru1 @elisabe89376579 @GuidoCordeschi Era fine novembre e Sole neanche lo aveva… - alexisapples : RT @catiuz92: Nathaly dice che secondo lei che Delia ha baciato Soleil per la curiosità di capire cosa avesse provato Alex quando la baciav… - anto_dun : RT @gretaclip: Boh, io comunque non dimentico che B disse che non avrebbe mai baciato Jess fino a martedì per non strumentalizzare il gesto… - Sirianafly : RT @gretaclip: Boh, io comunque non dimentico che B disse che non avrebbe mai baciato Jess fino a martedì per non strumentalizzare il gesto… -