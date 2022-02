Covid oggi Puglia, 3.541 contagi: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.541 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.723 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 986; Provincia di Bat: 197; Provincia di Brindisi: 306; Provincia di Foggia: 575; Provincia di Lecce: 994; Provincia di Taranto: 456; Residenti fuori regione: 20; Provincia in definizione: 9. Le persone attualmente positive sono 86.582. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 729. In terapia intensiva, invece, 55 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.541 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.723 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 986; Provincia di Bat: 197; Provincia di Brindisi: 306; Provincia di Fa: 575; Provincia di Lecce: 994; Provincia di Taranto: 456; Residenti fuori regione: 20; Provincia in definizione: 9. Le persone attualmente positive sono 86.582. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 729. In terapia intensiva, invece, 55 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

